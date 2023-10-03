CGTN: реакция Глобального Юга на украинский конфликт вызвала недовольство в США

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Глобальный Юг не стал принимать чью-либо сторону в ходе украинского конфликта, что вызвало недовольство на Западе. Об этом сообщает китайское издание CGTN.

Фото: Openverse

Как отмечает обозреватель Имран Халид, такое поведение стран Глобального Юга удивило Вашингтон. По словам журналиста, Запад поздно осознал, что развивающиеся страны стали оказывать весомое влияние на мировую обстановку.

"Подобный отказ от немедленного подчинения диктату Запада вызвал недовольство лидеров США и Европы", — сказано в публикации.

Автор материала уточнил, что американские власти не были готовы к такому сценарию. Глобальный Юг приобретает значительные рычаги влияния и продвигает свои идеи на мировой арене, хотя ещё совсем недавно это "казалось немыслимым", отмечается в статье.

Ранее журналисты The Wall Street Journal обратили внимание на то, что мировое сообщество, особенно развивающиеся страны, стало меньше критиковать Россию.