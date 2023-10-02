Соединённые Штаты не смогут оказывать киевской власти долгосрочную финансовую поддержку.
Об этом сообщил представитель администрации США, подчеркнув, что имеющихся денег хватит лишь на срочные потребности для военной помощи ВСУ.
"У Белого дома есть средства на срочные потребности для военной помощи Украине, но не на долгосрочную поддержку", — в частности, сказал представитель Белого дома.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден будет вынужден поддержать проект о финансировании правительства, не включающий помощь Киеву.
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".