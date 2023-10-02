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Вашингтон отказался оказывать Украине долгосрочную поддержку 

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Мир

Соединённые Штаты не смогут оказывать киевской власти долгосрочную финансовую поддержку.

Вашингтон отказался оказывать Украине долгосрочную поддержку 
Фото: m.politnavigator.net

Об этом сообщил представитель администрации США, подчеркнув, что имеющихся денег хватит лишь на срочные потребности для военной помощи ВСУ.

"У Белого дома есть средства на срочные потребности для военной помощи Украине, но не на долгосрочную поддержку", — в частности, сказал представитель Белого дома.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден будет вынужден поддержать проект о финансировании правительства, не включающий помощь Киеву.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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