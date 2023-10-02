Так решил народ: в Казахстане объяснили отмену концертов Галкина*

1:22 Your browser does not support the audio element. Мир Бывший СССР

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что решение об отмене Максима Галкина* было принято, исходя из мнения народа. Он подчеркнул, что посольство России к этому не имеет никакого отношения.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

На брифинге Смадияров сообщил, что впервые слышит о том, будто российское посольство обращалось к властям Казахстана по поводу концертов Галкина*.

По его словам, даже если бы такое письмо было, решение о проведении концертов находится в компетенции органов культуры страны.

"Народ сам решает, кого слушать, а кого нет. Никакого письма в МИД не поступало. Через нас такое письмо не проходило. Я думаю, этот артист со своими организаторами сам решит этот вопрос", — сказал Смадияров.

Выступления Максима Галкина* должны были пройти в Центральном концертном зале "Казахстан" в Астане 8 октября и во Дворце Республики в Алматы 9 октября.

Пресс-служба ЦКЗ "Казахстан" сообщила об отмене мероприятий с 4 по 10 октября из-за технических работ на сетях водопровода. В пресс-службе алматинской площадки отметили, что отмена концертов с 1 октября вызвана аварийным состоянием механики сцены.

* Признан в России иностранным агентом