Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что решение об отмене Максима Галкина* было принято, исходя из мнения народа. Он подчеркнул, что посольство России к этому не имеет никакого отношения.
На брифинге Смадияров сообщил, что впервые слышит о том, будто российское посольство обращалось к властям Казахстана по поводу концертов Галкина*.
По его словам, даже если бы такое письмо было, решение о проведении концертов находится в компетенции органов культуры страны.
"Народ сам решает, кого слушать, а кого нет. Никакого письма в МИД не поступало. Через нас такое письмо не проходило. Я думаю, этот артист со своими организаторами сам решит этот вопрос", — сказал Смадияров.
Выступления Максима Галкина* должны были пройти в Центральном концертном зале "Казахстан" в Астане 8 октября и во Дворце Республики в Алматы 9 октября.
Пресс-служба ЦКЗ "Казахстан" сообщила об отмене мероприятий с 4 по 10 октября из-за технических работ на сетях водопровода. В пресс-службе алматинской площадки отметили, что отмена концертов с 1 октября вызвана аварийным состоянием механики сцены.
* Признан в России иностранным агентом
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