Великобритания направила истребители Eurofighter Typhoon в Польшу перед выборами

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс объявил о решении Великобритании направить истребители Eurofighter Typhoon в Польшу для обеспечения безопасности страны перед предстоящими парламентскими выборами, запланированными на 15 октября. Он сделал это заявление во время выступления на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.