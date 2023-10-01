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Великобритания направила истребители Eurofighter Typhoon в Польшу перед выборами

0:44
Мир

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс объявил о решении Великобритании направить истребители Eurofighter Typhoon в Польшу для обеспечения безопасности страны перед предстоящими парламентскими выборами, запланированными на 15 октября. Он сделал это заявление во время выступления на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере.

Великобритания направила истребители Eurofighter Typhoon в Польшу перед выборами
Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

Грант Шэппс отметил, что истребители направляются в Польшу в ответ на просьбу польских партнеров. Однако количество отправленных самолетов не было уточнено. По его мнению, это действие будет служить "мощным сигналом" поддержки союзника в НАТО и будет связано с предполагаемой "высокой угрозой российского вмешательства".

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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