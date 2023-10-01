Великобритания направила истребители Eurofighter Typhoon в Польшу перед выборами

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс объявил о решении Великобритании направить истребители Eurofighter Typhoon в Польшу для обеспечения безопасности страны перед предстоящими парламентскими выборами, запланированными на 15 октября. Он сделал это заявление во время выступления на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере.
Грант Шэппс отметил, что истребители направляются в Польшу в ответ на просьбу польских партнеров. Однако количество отправленных самолетов не было уточнено. По его мнению, это действие будет служить "мощным сигналом" поддержки союзника в НАТО и будет связано с предполагаемой "высокой угрозой российского вмешательства".
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Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".