Свидетели по делу об импичменте Байдену заявили на слушаниях в Конгрессе о недостатке улик

Во время первых слушаний по возможному импичменту президента США Джо Байдена, проведенных Комитетом по надзору и правительственной реформе Палаты представителей, свидетели-эксперты выразили убеждение, что в настоящее время для такого шага недостаточно оснований. Председатель комитета Джеймс Комер утверждал, что имеются доказательства причастности Байдена к коррупционным схемам и злоупотреблению служебным положением во время его пребывания на посту вице-президента (2009-2017), но не предоставил прямых доказательств личного обогащения Байдена с помощью этих предполагаемых схем.
Ранее расследование, проведенное тремя комитетами Палаты представителей, показало, что семья Байденов получила около 24 миллионов долларов из-за рубежа в период с 2009 по 2014 год. Однако вызванные Комером свидетели, в том числе председатель судебного комитета Палаты представителей Джим Джордан и глава комитета Палаты представителей по доходам и расходам Джейсон Смит, настаивали на том, что оснований обвинять Байдена в причастности к коррупционным схемам недостаточно.
Представители Демократической партии, участвовавшие в слушаниях, утверждали, что расследование было политически мотивированным, направленным на укрепление позиций потенциального кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа и отвлечение внимания от потенциальных проблем с государственным финансированием.
Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти инициировал официальное расследование перед любым потенциальным голосованием по импичменту с акцентом на определение того, получал ли президент Байден выгоду от деловых операций своего сына Хантера Байдена.
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