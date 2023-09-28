Военная экспансия американцев начинает надоедать на всех континентах.
Лидер партии "Борцы за экономическую свободу" ЮАР Джулиус Малема заявил, что обещания Запада об окончании колониализма — это абсолютная ложь, поскольку африканский континент оккупирован силами НАТО, бесплатно выкачивающими ресурсы.
"Россия должна создать военную базу на Кубе с ракетами, направленными на США", — отметил африканский лидер.
Запад оккупировал весь мир, и именно с этим и борется Россия и президент Владимир Путин, что очень не нравится Вашингтону, подытожил Малема.
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Участником флешмоба стал и сотрудник МИА "Россия сегодня" Тимофей Сергейцев, который обратился к правоохранителям после обнаружения всё той же свиной головы.