Выпады Украины в сторону некоторых стран Запада и отсутствие благодарности за помощь могут привести к тому, что Киев потеряет важных союзников. Такое мнению выразил главный советник межпарламентской группы Британии по отношениям с Польшей Джордж Бычинский.
Аналитик раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского и зерновых магнатов, прибегнувших к публичной конфронтации вместо конструктивного диалога. Он напомнил, что Украина подала судебные иски с помощью Всемирной торговой организации.
"Это выходит за рамки простого отсутствия благодарности и означает начало вражды с верными друзьями", — отметил Бычинский в материале для Telegraph.
Как уточнил аналитик, Киев допустил "самую вопиющую ошибку", поскольку "опрометчивого торгового спора" с руководством Польши, Словакии и Венгрии можно было избежать.
Ранее польский президент Анджей Дуда назвал Украину "утопающим", который может утащить на дно своих помощников.
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