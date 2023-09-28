Аналитик Бычинский заявил о начале вражды между Украиной и странами Запада

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Выпады Украины в сторону некоторых стран Запада и отсутствие благодарности за помощь могут привести к тому, что Киев потеряет важных союзников. Такое мнению выразил главный советник межпарламентской группы Британии по отношениям с Польшей Джордж Бычинский.

Фото: CreativeCommons

Аналитик раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского и зерновых магнатов, прибегнувших к публичной конфронтации вместо конструктивного диалога. Он напомнил, что Украина подала судебные иски с помощью Всемирной торговой организации.

"Это выходит за рамки простого отсутствия благодарности и означает начало вражды с верными друзьями", — отметил Бычинский в материале для Telegraph.

Как уточнил аналитик, Киев допустил "самую вопиющую ошибку", поскольку "опрометчивого торгового спора" с руководством Польши, Словакии и Венгрии можно было избежать.

Ранее польский президент Анджей Дуда назвал Украину "утопающим", который может утащить на дно своих помощников.