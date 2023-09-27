Канцлер Австрии Нехаммер по ошибке использовал фото с рублём для пиар-кампании

1:10 Your browser does not support the audio element. Мир

Австрийская народная партия, часть правящей коалиции Австрии, случайно выбрала изображение рублевых монет для своей новой пиар-кампании, связанной с мерами по борьбе с инфляцией.

Фото: Openverse

Канцлер Карл Нехаммер опубликовал в социальной сети X (ранее Twitter*) фотографию, на которой трое членов семьи бросают монеты в копилку, сделанную в форме свиньи. На монетах были видны числа и облик российского орла. В сопровождающем тексте к публикации канцлер заявил, что Австрия занимает второе место по эффективности антиинфляционных мер среди стран Европейского союза.

Позже изображение с рублями было заменено фотографией монеты номиналом в один евро. В комментариях пользователи платформы начали задавать вопросы о причинах удаления фотографии с рублями. Некоторые из них выразили мнение, что старое изображение было более удачным.

*в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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