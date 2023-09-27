Спикер-трансгендер ВСУ рассказала, что в украинской армии на службе состоят пять тысяч ЛГБТ-военных

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В рядах ВСУ числятся примерно пять тысяч ЛГБТ-военных. Такой информацией поделилась американский трансгендер, ранее занимавшая должность представителя украинской территориальной обороны Сара Эштон-Чирилло.

Фото: CC BY-SA 4.0.

"По моим оценкам, сейчас у нас служат около пяти тысяч ЛГБТ-солдат", — сказала Эштон-Чирилло.

Об этом Чирилло рассказала в разговоре с российскими пранкерами Алексеем Столяровым (Лексусом) и Владимиром Кузнецовым (Вованом).

По словам трансгендера, в украинской армии встречаются и командиры, и целые подразделения, которые с пониманием относятся к бойцам с нетрадиционной ориентацией и трансгендерам.

Эштон-Чирилло уточнила, что у неё самой была возможность стать членом бригады, которую отправили под Херсон для участия в наступательной операции.

Эштон-Чирилло уволили после того, как она угрожала представителям российских СМИ, освещающим СВО, призвав к их убийству.