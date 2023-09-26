Яхта российского миллиардера стала кошмаром для карибского государства

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Яхта Alfa Nero, которую связывают с попавшим под санкции совладельцем "Фосагро" Андреем Гурьевым-старшим, стало настоящим кошмаром для государства Антигуа и Барбуды, сообщает The Wall Street Journal.

Фото: Creativecommons

Яхта длиной почти с футбольное поле и стоимостью 120 миллионов долларов стоит в местной гавани более полутора лет. Власти США запретили продавать яхту или сдавать её в аренду после того, как Андрей Гурьев попал под санкции. Сам он, кстати, отрицает, что яхта принадлежит ему.

Но за содержание яхты вынуждены платить власти Антигуа и Барбуды. В этом островном государстве проживают примерно 93 тысячи человек. ВВП на душу населения составляет 18,7 тысяч долларов.

Содержание яхты обходится в 28 тысяч долларов еженедельно. Эта сумма включает жалование итальянского капитана, а также расходы в размере двух тысяч долларов в день на дизельное топливо для поддержания работы кондиционера — без него плесень распространится по судну в течение двух суток и может повредить как саму яхту, так и произведения искусства на борту, сообщает РБК.

Кроме того, 26 членов экипажа подали иск против Антигуа и Барбуды, потребовав от этого государства выплаты 2,2 миллионов долларов невыплаченного жалования (оно блокировано из-за санкций).

Тем временем, оставшиеся на судне шесть членов экипажа вынуждены менять старинные бутылки вина на продукты. По словам капитана, "курс" — две бутылки на одного тунца.

Из-за юридических сложностей власти островного государства пока ничего не могут сделать с яхтой. А если перестать выделять средства на её обслуживание, то это может стать причиной крупных проблем. Например, если яхта перевернется, она заблокирует гавань Фалмут — "основную финансовую артерию острова".

Градуса безумия к происходящему добавил и.о. капитана яхты Андреа Маккаферри. По его словам, когда он направляется в столицу Антигуа и Барбуды Сент-Джонс, то никогда не надевает свою форму, поскольку опасается, что может стать целью "российского агента".

По его словам, кто бы ни вывел эту яхту из порта, он не удивится, если "её будет ждать подлодка с красной звездой". Судя по всему, Андреа Маккаферри считает, что на российских подлодках до сих пор красные звёзды.