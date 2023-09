Your browser does not support the audio element.

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Россия успешно обходит американские ограничительные меры. Она выступила на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса США по науке, космосу и технологиям.

Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.