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Министр торговли США пожаловалась на ловкость России в обходе санкций

1:32
Экономика

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Россия успешно обходит американские ограничительные меры. Она выступила на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса США по науке, космосу и технологиям.

Министр торговли США пожаловалась на ловкость России в обходе санкций
Фото: "Sanctions banner in men's hand with blurred Russian flag in background" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

"Экспортный контроль — то, чему я уделяю больше всего внимания. <…> Каждый раз, когда мы замечаем, что они обходят меры по экспортному контролю, мы обрушиваемся на них, но это похоже на игру "убей крота". Россия годами выстраивала эти глобальные сети. Они хороши в обходе (ограничений)", — заявила Раймондо. Министр сравнила процесс контроля за соблюдением ограничений с "ежедневной жестокой битвой", сообщает ТАСС.

США ввели множество ограничительных мер против нашей страны. Например, именно Вашингтон лоббировал идею введения так называемого потолка цен на поставки российской нефти.

В декабре прошлого года страны Запада такое ограничение ввели — согласно ему, запрещается продавать нефть из России дороже 60 долларов за баррель (речь о поставках морским путём).

При этом, однако, в американской прессе часто поднимают тему того, что санкции не имеют того эффекта, который ожидался. В частности, взять тот же потолок цен на нефть, сейчас она его превышает.

Тем не менее, в американской администрации уверяют, что и дальше будут ужесточать санкции против России.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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