В "Соллерс" прокомментировали включение компании в санкционный список США

Автопроизводитель "Соллерс" выразил свое мнение по поводу включения компании в санкционный список США, сообщает ТАСС.
"Мы не ожидаем никаких последствий, поскольку за прошедший год бизнес группы "Соллерс" полностью перестроен на санкционно-устойчивые каналы поставок компонентов, механизмы финансовых расчетов и стратегически ориентирован на технологическую независимость от внешних партнеров". — заявили в компании.
14 сентября Минфин США расширил список ограничительных мер против России, включив в него более 20 российских граждан и 100 компаний. Среди них оказались производители автомобилей "АвтоВАЗ", "Москвич" и "Соллерс", а также машиностроительный холдинг "Трансмашхолдинг", оператор платных дорог "Автодор" и другие.
Всего под санкции попали около 20 компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, включая алмазы. Среди них находятся "Северная алмазная компания" и "АГД Даймондс".
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