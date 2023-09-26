Посол Бердыев: США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС

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Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев заявил, что США донесли до России по двусторонним каналам, что не собираются в этом году приглашать на саммит АТЭС в Сан-Франциско ряд лидеров, в том числе и российского президента Владимира Путина.

Фото: wikimedia.org

По словам дипломата, в Белом доме объяснили это тем, что в отношении политиков действуют санкционные ограничения.

Российская сторона продолжает работать с Вашингтоном с целью добиться от них выполнения обязательств в качестве принимающей стороны мероприятия, добавил посол в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что в очередной раз отправил запрос с призывом направить приглашение лидеру России.