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Посол Бердыев: США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС

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Мир

Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев заявил, что США донесли до России по двусторонним каналам, что не собираются в этом году приглашать на саммит АТЭС в Сан-Франциско ряд лидеров, в том числе и российского президента Владимира Путина.

Посол Бердыев: США решили не приглашать Путина на саммит АТЭС
Фото: wikimedia.org

По словам дипломата, в Белом доме объяснили это тем, что в отношении политиков действуют санкционные ограничения.

Российская сторона продолжает работать с Вашингтоном с целью добиться от них выполнения обязательств в качестве принимающей стороны мероприятия, добавил посол в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что в очередной раз отправил запрос с призывом направить приглашение лидеру России.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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