Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев заявил, что США донесли до России по двусторонним каналам, что не собираются в этом году приглашать на саммит АТЭС в Сан-Франциско ряд лидеров, в том числе и российского президента Владимира Путина.
По словам дипломата, в Белом доме объяснили это тем, что в отношении политиков действуют санкционные ограничения.
Российская сторона продолжает работать с Вашингтоном с целью добиться от них выполнения обязательств в качестве принимающей стороны мероприятия, добавил посол в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что в очередной раз отправил запрос с призывом направить приглашение лидеру России.
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