Ученые ищут способ вскрыть гробницу хозяина Терракотовой армии

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Более пяти десятилетий с момента открытия мавзолея императора Цинь Шихуанди ученые воздерживались от непосредственного прикосновения к гробу правителя. Цинь Шихуанди, известный своими монументальными строительными проектами, инициировал строительство Великой Китайской стены, за которым последовало соединение рек Сянцзян и Гуйцзян каналом, что повлекло за собой огромные расходы. В конце концов император приступил к строительству своего собственного тщательно продуманного мавзолея, в результате чего был создан мини-город с дворцами, садами, казармами и даже кладбищем.

Фото: openverse

Император Шихуанди был страстно предан идее достижения бессмертия, и поэтому его гробница была тщательно подготовлена для удовлетворения его потребностей в загробной жизни. Однако в 210 году до нашей эры император скончался, несмотря на то, что принимал ртутные таблетки, прописанные его врачами в попытке обрести вечную жизнь.

Легенда гласит, что внутри гробницы текут реки, содержащие ртуть, а не воду. Недавно ученые подтвердили это утверждение, обнаружив концентрации ртути, превышающие допустимые уровни вблизи гробницы императора.

Тайна гробницы императора Шихуанди остается неразгаданной, что побудило ученых разработать инновационные методы преодоления древних ловушек. Одним из таких подходов является использование мюонов, субатомных частиц, которые функционируют как сверхточные рентгеновские лучи, позволяя исследователям заглянуть внутрь структуры без ущерба для ее целостности.

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