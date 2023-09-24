Пленный боец ВСУ: на задание пошли 28 человек из 140, остальные отказались

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Пленный солдат вооружённых сил Украины (ВСУ) рассказал о массовом отказе личного состава выполнять задание командования. Рассказ боевика публикует Telegram-канал "Военные преступники".

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По словам бойца ВСУ, задание заключалось в том, чтобы занять точку и держать оборону. И пошли на него только 28 человек из 140, а остальные отказались.

Спустя некоторое время всушники были взяты в кольцо. Командиры на вопрос, кто подходит к позициям, ответили, что это дружественные подразделения. Однако это оказались российские войска.

Ранее пленный офицер ВСУ сдал ВС РФ данные наводчиков и руководства.