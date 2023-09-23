Профессор Хайнеман-Грюдер: у Зеленского есть ещё полгода на получение западной помощи

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В скором будущем военная и финансовая поддержка Украины со стороны США прекратится. Так считает немецкий политолог и профессор Боннского Университета Андреас Хайнеманн-Грюдер.

Фото: CreativeCommons

Эксперт считает, что у украинского президента есть в запасе ещё полгода.

"Время, в течение которого Зеленский может рассчитывать на прежнюю поддержку США, ограничено. Вероятно, поставки оружия в таком же темпе будут продолжаться еще полгода", — отметил Андреас Хайнеманн-Грюдер в эфире канала Phoenix.

Профессор уверен, что поддержка Киева со стороны США будет свёрнута в связи с предвыборной кампанией. А если Вашингтон уменьшит свою помощь Украине, то и остальные западные страны сделают так же.

Помимо этого, Зеленского всё активнее будут подталкивать к переговорам с Россией, уверен немецкий политолог.

Ранее стало известно, что в ходе своего визита в США Зеленский смог договориться о сумме в 70 раз меньше той, на которую он рассчитывал — 325 миллионов долларов вместо желаемых 24 миллиарда долларов.