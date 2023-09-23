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В США заявили, что Байден "одержим" отправкой денег на Украину

1:26
Мир

Член Палаты представителей, представляющая республиканскую партию от Флориды, Анна Паулина Луна, выразила свое недовольство политикой Вашингтона в отношении Украины. Парламентарий выразила сомнение в том, осознает ли глава государства Джо Байден, какой страной он фактически управляет, указав на его желание выделять американские средства для Киева. Ее высказывания были представлены на канале Fox News, сообщает Газета.Ru.

В США заявили, что Байден "одержим" отправкой денег на Украину
Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

"По-видимому, кажется, что Байден, возможно, потерял ориентацию и оказался на Украине, а не в Соединенных Штатах. Я даже сомневаюсь, понимает ли он, какой страной он фактически руководит. Он кажется слишком настойчиво стремится отправить все доступные средства в страну, которая не вызывает интереса у нас…" — отметила Луна.

Она подчеркнула, что не поддерживает финансирование какой-либо Третьей мировой войны и считает, что это не то, что желают американцы.

Ранее Владимир Зеленский посещал Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом и переговоров с американскими законодателями. В последний раз украинский лидер посетил столицу Соединенных Штатов в декабре 2022 года. Тогда Зеленский выступил перед Конгрессом США с разрешения бывшей спикерши Палаты представителей, демократки Нэнси Пелоси.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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