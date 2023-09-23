В США заявили, что Байден "одержим" отправкой денег на Украину

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Член Палаты представителей, представляющая республиканскую партию от Флориды, Анна Паулина Луна, выразила свое недовольство политикой Вашингтона в отношении Украины. Парламентарий выразила сомнение в том, осознает ли глава государства Джо Байден, какой страной он фактически управляет, указав на его желание выделять американские средства для Киева. Ее высказывания были представлены на канале Fox News, сообщает Газета.Ru.

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

"По-видимому, кажется, что Байден, возможно, потерял ориентацию и оказался на Украине, а не в Соединенных Штатах. Я даже сомневаюсь, понимает ли он, какой страной он фактически руководит. Он кажется слишком настойчиво стремится отправить все доступные средства в страну, которая не вызывает интереса у нас…" — отметила Луна.

Она подчеркнула, что не поддерживает финансирование какой-либо Третьей мировой войны и считает, что это не то, что желают американцы.

Ранее Владимир Зеленский посещал Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом и переговоров с американскими законодателями. В последний раз украинский лидер посетил столицу Соединенных Штатов в декабре 2022 года. Тогда Зеленский выступил перед Конгрессом США с разрешения бывшей спикерши Палаты представителей, демократки Нэнси Пелоси.