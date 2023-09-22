Клинцевич назвал регионы РФ, которым угрожают американские ракеты ATACMS

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Военный эксперт Андрей Клинцевич назвал регионы России, которые Украина может атаковать с помощью дальнобойных ракеты ATACMS, переданными США. Они могут достигать расстояния до 300 км, заявил аналитик в беседе с NEWS.ru.

Фото: https://search.creativecommons.org/

С помощью ATACMS вооружённые силы Украины (ВСУ) могут атаковать такие российские города, как Липецк, Калуга, Тула, Краснодар и Смоленск.

Воронеж и Ростов-на-Дону, которые находятся ближе к границе с Украиной, также расположены в зоне поражения этих ракет, добавил аналитик.

ВСУ, скорее всего, не будут использовать против этих населённых пунктов такое вооружение и ограничатся атакой беспилотниками, считает собеседник издания.

Чем дальше летит ракета, тем меньше её боевая, проникающая часть, заключил он.

Ранее источник рассказал, какие города пообещал вернуть президент Украины Владимир Зеленский до конца года.