Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Доктор Мухина рекомендует есть черноплодную рябину для здоровья сосудов
ANSA: экс-президент Италии Наполитано скончался в возрасте 98 лет
Президент Сербии пообещал укреплять связи с США
Удары возмездия за Севастополь: как армия России ответит на террор Украины
Более 70% россиян не расстанутся с автомобилем даже на день
Sky News: ВС Украины для атаки на штаб ЧФ в Севастополе использовали ракеты Storm Shadow
Источник: Зеленский пообещал до конца года вернуть Бахмут, Соледар и взять Токмак
Spiegel: Путин надеется на "реактивный танк" Т-80
Скотт Риттер заявил, что Зеленского ждёт мрачное будущее из-за поражений ВСУ

Клинцевич назвал регионы РФ, которым угрожают американские ракеты ATACMS

1:02
Мир

Военный эксперт Андрей Клинцевич назвал регионы России, которые Украина может атаковать с помощью дальнобойных ракеты ATACMS, переданными США. Они могут достигать расстояния до 300 км, заявил аналитик в беседе с NEWS.ru.

Клинцевич назвал регионы РФ, которым угрожают американские ракеты ATACMS
Фото: https://search.creativecommons.org/

С помощью ATACMS вооружённые силы Украины (ВСУ) могут атаковать такие российские города, как Липецк, Калуга, Тула, Краснодар и Смоленск.

Воронеж и Ростов-на-Дону, которые находятся ближе к границе с Украиной, также расположены в зоне поражения этих ракет, добавил аналитик.

ВСУ, скорее всего, не будут использовать против этих населённых пунктов такое вооружение и ограничатся атакой беспилотниками, считает собеседник издания.

Чем дальше летит ракета, тем меньше её боевая, проникающая часть, заключил он.

Ранее источник рассказал, какие города пообещал вернуть президент Украины Владимир Зеленский до конца года.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Пресс-конференция Зеленского и Байдена обернулась скандалом

В Вашингтоне завершилась скандалом пресс-конференция с участием президентов Украины и США. На вопросы журналистов Зеленский и Байден отвечать наотрез отказались.

На встрече Зеленского с Байденом случился скандал
Собака Вячеслава Гришечкина осталась одна в квартире после смерти актёра
После смерти актёра Гришечкина остаётся неизвестной судьба его собаки
Стали известны имена артистов, присоединившихся к ВСУ в ходе СВО
На почерневшую от горя Пахмутову в платочке больно смотреть у гроба Добронравова
Левенштерн о Бородинском сражении: русские его не проиграли Сергей Лебедев "Капитуляция" Карабаха: Армении и Азербайджану пора начать торговать Андрей Николаев Российские миротворцы убиты в Карабахе. Москва снова промолчит? Любовь Степушова
Названы три продукта, вызывающие стремительный рост рака
Толкалина показала обнаженное фото из Венеции
Кто убил российских миротворцев в Карабахе и накажут ли их
Кто убил российских миротворцев в Карабахе и накажут ли их
Последние материалы
Spiegel: Путин надеется на "реактивный танк" Т-80
Скотт Риттер заявил, что Зеленского ждёт мрачное будущее из-за поражений ВСУ
Клинцевич рассказал, что ракеты ATACMS могут быть носителями тактического ядерного оружия
Гузеева призналась, что её нельзя оставлять одну на съёмках
Симоньян предложила объявить ультиматум НАТО после удара по Севастополю
Патологоанатом Эдигер: крионическая заморозка людей — способ отъёма денег у населения
Ортопед рассказала, почему опасно хрустеть шеей
Натовские F-35 совершили посадку на шоссе в двухстах километрах от границы с Россией
Гурулёв не сомневается в скором начале наступления ВС РФ: "Как это будет — увидим"
Крупную утечку метана обнаружили в Балтийском море
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников