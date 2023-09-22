Польша объявила об отказе снабжать украинскую армию оружием. Такое поведение Варшавы можно воспринимать как намёк на то, что Запад стал терять веру в способность Украины одержать победу в конфликте.
Такое мнение выразил обозреватель The Telegraph Роберт Кларк. По его словам, польский лидер Анджей Дуда, назвав Украину "утопающим", на самом деле сообщил миру очень многое.
"Это похоже на признание того, что Украина не может выиграть конфликт в его нынешних масштабах и интенсивности", — подчеркнул Кларк.
При этом он допустил, что другие страны Европы тоже могут остановить помощь Киеву по примеру Польши.
Ранее политолог Алексей Мартынов прокомментировал отказ Варшавы от передачи оружия для ВСУ. Он сообщил, что Польша перестала верить в Украину и выразила коллективную позицию Запада, которую пока не озвучивают публично.
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