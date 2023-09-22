Зеленский получил в Вашингтоне поддержку в 70 раз меньше запрашиваемой Киевом

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Перед визитом Соединенные Штаты президент Украины Владимир Зеленский ожидал, что Вашингтон одобрит выделение 24 миллиардов долларов Киеву.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Вся совокупная военная помощь от Белого дома в итоге оказалась в 70 раз меньше, пишет РИА Новости.

По словам главы Госдепа США Энтони Блинкена, стоимость новой партии вооружения и боеприпасов для ВСУ составит 128 миллионов долларов, ещё оружия на 197 миллионов Киеву дадут из ранее выделенных пакетов.

Ранее американские СМИ отмечали, что визит украинского лидера уже не вызывает такого ажиотажа в Конгрессе США. Даже в ООН спич Зеленский произносил в полупустом зале, потому украинским СМИ пришлось монтировать видеозапись, чтобы у зрителей не создалось впечатление, что президент "слушает сам себя".