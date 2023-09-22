Во время своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский дал обещание взять Бахмут (Артёмовск) и ещё два города. Какие именно, лидер киевского режима не уточнил. Об этом пишет USA Today.
"Мы вернём Бахмут. Я думаю, что мы вернём ещё два города. Я не скажу вам, какие города, извините", — заявил Зеленский.
Напомним, территории, которые хочет "вернуть" президент Украины, принадлежат России.
Ранее на пресс-конференции Зеленского с президентом США Джо Байденом случился скандал.
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