Зеленский в США пообещал "вернуть" Бахмут и ещё два города

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Во время своего визита в США президент Украины Владимир Зеленский дал обещание взять Бахмут (Артёмовск) и ещё два города. Какие именно, лидер киевского режима не уточнил. Об этом пишет USA Today.

Фото: CreativeCommons

"Мы вернём Бахмут. Я думаю, что мы вернём ещё два города. Я не скажу вам, какие города, извините", — заявил Зеленский.

Напомним, территории, которые хочет "вернуть" президент Украины, принадлежат России.

Ранее на пресс-конференции Зеленского с президентом США Джо Байденом случился скандал.