Верховная Рада приняла закон о правах нацменьшинств на Украине

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Верховная Рада Украины одобрила поправки к законопроекту о правах меньшинств при поддержке 318 депутатов. Закон обязывает государство принимать меры для обеспечения подлинного равенства в экономических, социальных, политических и культурных аспектах жизни между лицами, принадлежащими к национальным меньшинствам, и лицами, составляющими большинство.

Фото: Openverse

Согласно закону, правительство несет ответственность за предоставление бесплатных учебников и пособий представителям национальных меньшинств, получающим среднее образование, а также преподавательскому составу. Законодательство также вводит концепцию специализированного книжного магазина, занимающегося защитой прав национальных меньшинств.

Кроме того, закон разрешает распространение рекламы на государственном языке и дублированной на языках соответствующих национальных меньшинств в районах, где эти меньшинства традиционно проживают или составляют значительную часть населения.

Важно отметить, что эти нормы не будут распространяться на русских, и закон допускает ограничения их прав, свобод и обязанностей в интересах национальной безопасности Украины.