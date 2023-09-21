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Глава администрации Попко: воздушная тревога в Киеве звучала свыше 1000 часов

0:59
Мир

Руководитель военной администрации Киева Сергей Попко заявил, что за весь период проведения российской спецоперации воздушная тревога в украинской столице звучала уже больше 1000 часов.

Глава администрации Попко: воздушная тревога в Киеве звучала свыше 1000 часов
Фото: openverse

По его словам, ночью 21 сентября сирены звучали порядка двух часов.

"Столица уже пресекла отметку в 1000 часов тревог", — подчеркнул Попко в Telegram.

Он добавил, что это полтора месяца непрерывной тревоги. Глава военной администрации посоветовал киевлянам спускаться в укрытия, когда в городе раздаются сирены.

В четверг, 21 сентября, мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о массированной атаке на украинскую столицу. Взрывы прозвучали на территории Дарницкого, Голосеевского и Шевченковского районов.

Массированному удару подверглись и другие регионы Украины. Тревога звучала по всей стране.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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