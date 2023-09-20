Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исинбаева удалила из соцсетей фото с Путиным
Белый дом открыто потребовал от Зеленского начать мирные переговоры с Россией
Зеленский не стал дожидаться выступления Лаврова и покинул зал заседаний Совбеза ООН
Китайский Chery Tiggo 7 Pro опередил Lada Granta в выручке продаж в России
Рамзан Кадыров признался, что был в ЦКБ
В обрушившемся доме в Балашихе найдено тело женщины, крики которой слышали из-под завалов
Иван Охлобыстин описал миссию России
SHAMAN не стыдится своего прошлого, но не стремится его афишировать
Специалисты посоветовали, как уделять больше времени себе

Арестович считает, что Украина должна объявить Польше войну

Мир

По мнению бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, Киеву следует объявить Польше войну из-за накалившейся обстановки в связи с зерновым вопросом.

Арестович считает, что Украина должна объявить Польше войну
Фото: wikipedia.org

"Я думаю, что мы не дорабатываем. Нужно объявить Польше войну.) Вот так будет очень похоже на 100 лет назад. Правда и конец будет тот же, но, видимо, нам этого очень хочется. Вишневое мортидо", — написал Арестович в своих соцсетях.

С 1 ноября 1918 года по 18 июля 1919 года между самопровозглашённой Западной-Украинской народной республикой и Польшей шла война, в результате которой ЗУНР потерпела поражение и перестала существовать.

Арестович добавил, что своими действиями киевские власти совершают политическое самоубийство.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский высказал обвинения своим европейским союзникам, обвинив их из-за отказа ввозить украинское зерно в показной солидарности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В США умерла известная советская актриса Любовь Майкова

В США умерла советская актриса театра и кино Любовь Майкова. Она ушла из жизни 18 сентября.

Умерла актриса из фильма "Вам и не снилось" Любовь Майкова
РАМТ: умер актёр театра и кино Алексей Янин
В возрасте 40 лет скончался актёр театра и кино Алексей Янин
Зеленский устроил шоу на эскалаторе в ООН
Если Азербайджану удастся блицкриг в Карабахе, никто не вмешается
Плохие новости для ВСУ: ВС РФ начали применять новые "Ланцеты" и ФАБы Любовь Степушова Православие в Америке: тяжёлый путь становления Сергей Лебедев Доклад Defense Priorities: реальные потери ВСУ "трагически велики" Олег Володин
Надежность китайских двигателей: что говорят специалисты
"Хана "Ибрагиму!" - недошедший в Турцию сухогруз взорван у берегов Крыма
Кушанашвили раскрыл подробности состоянии Игоря Николаева
Кушанашвили раскрыл подробности состоянии Игоря Николаева
Последние материалы
Арестович считает, что Украина должна объявить Польше войну
Китайский Chery Tiggo 7 Pro опередил Lada Granta в выручке продаж в России
Травматолог рассказал, почему опасна стоячая работа
Рамзан Кадыров признался, что был в ЦКБ
В обрушившемся доме в Балашихе найдено тело женщины, крики которой слышали из-под завалов
Плохие новости для ВСУ: ВС РФ начали применять новые "Ланцеты" и ФАБы
Исследование выявило лидеров сектора жестяной продукции
Иван Охлобыстин описал миссию России
SHAMAN не стыдится своего прошлого, но не стремится его афишировать
Специалисты посоветовали, как уделять больше времени себе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников