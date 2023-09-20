Арестович считает, что Украина должна объявить Польше войну

По мнению бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, Киеву следует объявить Польше войну из-за накалившейся обстановки в связи с зерновым вопросом.

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"Я думаю, что мы не дорабатываем. Нужно объявить Польше войну.) Вот так будет очень похоже на 100 лет назад. Правда и конец будет тот же, но, видимо, нам этого очень хочется. Вишневое мортидо", — написал Арестович в своих соцсетях.

С 1 ноября 1918 года по 18 июля 1919 года между самопровозглашённой Западной-Украинской народной республикой и Польшей шла война, в результате которой ЗУНР потерпела поражение и перестала существовать.

Арестович добавил, что своими действиями киевские власти совершают политическое самоубийство.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский высказал обвинения своим европейским союзникам, обвинив их из-за отказа ввозить украинское зерно в показной солидарности.