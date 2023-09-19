Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пьяная звезда сериала "Счастливы вместе" Захарова обругала журналистов на похоронах Гришечкина
Аналитики выяснили, в каком регионе быстрее всего накопить на дом
Пищевые добавки с омегой-3 могут быть опасны прогорклостью и недостаточно полезны
Задержана мать 10-месячного ребёнка, убитого на юго-востоке Москвы
Россияне массово бронируют поездки в Китай, спрос вырос вдвое с 2019 года
Американские учёные выяснили, что работа мозга и памяти сложнее, чем думали раньше
Сокольская: вакцинация и правильный рацион защитят ребёнка от ОРВИ и COVID-19
Диета для детей с диабетом: низкие углеводы не рекомендованы из-за риска недостатка питательных веществ
Вслед за Турцией ещё одна популярная у россиян страна изменила своё название

Арестович* снова раскритиковал Зеленского за узурпацию: "Придет время, украинцы будут умолять о выборах"

0:43
Мир

Проведение выборов на Украине в условиях "войны" необходимо, если она хочет победить.

Арестович* снова раскритиковал Зеленского за узурпацию: "Придет время, украинцы будут умолять о выборах"
Фото: dan-news. info

Об этом заявил экс-внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*.

"Придёт время, когда вы будете умолять о проведении выборов. Умолять, делать всё, чтобы они случились", — высказался эксперт об узурпации власти Зеленским.

В пример Арестович* провел аналогию с американским президентом Авраамом Линкольном, который в гражданскую войну проводил выборы в США.

*Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Стало известно о главном желании Пахмутовой после смерти мужа

В окружении Александры Пахмутовой рассказали о её состоянии и главном желании после смерти мужа Николая Добронравова.

Александра Пахмутова рассказала о главном желании после смерти Добронравова
На могиле Галины Волчек начали устанавливать новый памятник взамен скандального
На могиле Галины Волчек начали установку нового памятника взамен скандального
Врач предсказал россиянам тридемию в нынешнем году
Московский машинист перестроил маршрут и предложил пассажирам прыгать на пути
Выигрывают США: в ЕС нарастает крупнейший политический кризис Любовь Степушова Перебор чиновников в стране всегда приводит к революции Сергей Лебедев Косово и Метохия: переговоры снова закончились ничем Михаил Плисюк
В США умерла известная советская актриса Любовь Майкова
Врач Клодас назвала разжижающий кровь продукт, который у медиков всегда на столе
Следователи рассматривают версию о причастности матери предателя Кузьминова к его побегу на Украину
Следователи рассматривают версию о причастности матери предателя Кузьминова к его побегу на Украину
Последние материалы
Арестович* снова раскритиковал Зеленского за узурпацию: "Придет время, украинцы будут умолять о выборах"
Вслед за Турцией ещё одна популярная у россиян страна изменила своё название
Примерно 2 тысячи детей-сирот в Подмосковье с начала текущего года нашли новые семьи
Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе
ГИБДД: водителю, забывшему права дома, при проверке помогут их фото в смартфоне
USP: Использование клеточной терапии может снизить риск смерти от COVID-19 на 60%
Риелтор Апрелев: рост цен на квартиры замедлится, а ипотека станет заградительной
В Белоруссии запустят производство китайских автомобилей Hongqi
Поставки грузинского вина в Россию выросли на 22,7% за восемь месяцев 2023 года
Учёные назвали простой способ избавиться от стресса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников