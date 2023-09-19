Арестович* снова раскритиковал Зеленского за узурпацию: "Придет время, украинцы будут умолять о выборах"

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Проведение выборов на Украине в условиях "войны" необходимо, если она хочет победить.

Фото: dan-news. info

Об этом заявил экс-внештатный советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*.

"Придёт время, когда вы будете умолять о проведении выборов. Умолять, делать всё, чтобы они случились", — высказался эксперт об узурпации власти Зеленским.

В пример Арестович* провел аналогию с американским президентом Авраамом Линкольном, который в гражданскую войну проводил выборы в США.

*Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.