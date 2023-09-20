Маргарита Симоньян: Пашинян это такой армянский Навальный*

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян — это такой армянский Навальный*.

Фото: openverse

Об этом сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Можно смотреть на действующую модель. А народ жаль", — в Telegram-канале отметила журналистка.

Ранее она заявляла, что нам и не надо оправдываться "перед плешивым иудушкой без чести, без корней", предавшим свои святыни и собственный народ за обещанную пенсию с барбекюшницей у бассейна.

Симоньян подчеркнула, что Россия никому ничего не должна, а тем более — оправдываться перед манкуртами.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.