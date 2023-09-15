В Сочи началась встреча главы РФ Путина с лидером Белоруссии Лукашенко

0:48 Your browser does not support the audio element. Мир

В Сочи стартовала встреча президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко.

Фото: Официальный сайт Кремля

Предварительно, главы государств обсудят международную повестку, региональные проблемы, планы по развитию экономики, промышленности, сельского хозяйства и других отраслей.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эту встречу "регулярной сверкой часов" и "обменом мнениями".

В среду, 13 сентября, Путин провёл переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который приехал на российский космодром "Восточный" в Амурской области. Высший руководитель КНДР во время встречи заявил, что республика поддерживает шаги России на международной арене.