В Сочи стартовала встреча президента России Владимира Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко.
Предварительно, главы государств обсудят международную повестку, региональные проблемы, планы по развитию экономики, промышленности, сельского хозяйства и других отраслей.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эту встречу "регулярной сверкой часов" и "обменом мнениями".
В среду, 13 сентября, Путин провёл переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, который приехал на российский космодром "Восточный" в Амурской области. Высший руководитель КНДР во время встречи заявил, что республика поддерживает шаги России на международной арене.
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