Массовая забастовка на сборочных предприятиях General Motors, Ford и Stellantis, объявленная 15 сентября профсоюзом United Auto Workers (UAW), может нанести серьёзный экономический ущерб США.
Рабочие, по словам их лидера Шона Фейна, хотят добиться увеличения заработной платы, дополнительного отпуска и лучшей пенсии.
"Сегодня, впервые в нашей истории, мы нанесём удар сразу по трем членам "большой тройки", — объявил Фейн в своём обращении.
Глава профсоюза добавил, что протест будет проходить в виде "стоячей забастовки". Таким образом он напоминает владельцам автозаводов о "сидячих забастовках" 1930-х годов, в результате которых и было официально признано "Объединение автомобильных рабочих".
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