Экс-советник Пентагона Макгрегор: контрнаступление ВС Украины потерпело полный провал

Бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, считает, что проводимое Украиной контрнаступление завершилось полной неудачей.

Фото: Openverse

"Контрнаступление Украины потерпело полный провал", — пишет эксперт в соцсети X (бывшая Twitter*).

Он также выразил мнение, что председатель комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли, который ранее признал, что наступление украинских войск продвигается медленнее, чем ожидалось, является "политической марионеткой" и "мошенником".

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня, но спустя три месяца Владимир Путин оценил его как неудачное. Российский лидер отметил, что в стремлении достичь результатов "любой ценой" Киев потерял 71,5 тысячи военных, словно "это не их люди".

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