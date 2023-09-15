В Саудовской Аравии казнили двух военнослужащих по приговору о госизмене

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Власти Саудовской Аравии провели казнь двух военных, которых обвиняли в государственной измене. Эту информацию предоставило министерство обороны королевства через официальное Саудовское агентство печати.

Фото: openverse.org

Согласно документу, подполковник Военно-воздушных сил Саудовской Аравии, Маджед бен Муса Авад аль-Балави, и старший сержант Юсеф бен Рида Хасан аль-Азуни были арестованы и приговорены к смертной казни ещё в 2017 году. Суд пришел к заключению, что оба военнослужащих виновны в государственной измене, непослушании приказов и "предательстве национальных интересов".

Согласно заявлению министерства обороны, оба подсудимых признали свою вину в ходе судебного процесса. Приговор был исполнен в четверг, 14 сентября, в городе Таиф, который находится на юго-западе Саудовской Аравии.

Министерство не раскрыло конкретных действий, которые привели к обвинениям в госизмене у аль-Балави и аль-Азуни. Однако следует отметить, что в 2017 году Саудовская Аравия активно участвовала в военных операциях на территории Йемена, где международная коалиция, поддерживаемая королевством, сражалась против мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы), сообщает ТАСС. В апреле 2021 года саудовские власти также провели казнь троих военнослужащих по обвинению в государственной измене и "сотрудничестве с врагом".

Несмотря на объявленные Саудовской Аравией либеральные реформы, включая возвращение к умеренному исламу и расширение прав и свобод граждан, в стране продолжаются казни. По информации правозащитной организации Amnesty International, только в текущем году было проведено более 100 казней. В прошлом году количество казней в королевстве выросло втрое, достигнув 196 случаев. Тогда Саудовская Аравия заняла третье место в мире по числу смертных приговоров, уступив только Китаю и Ирану.

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