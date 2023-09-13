Захарова: военные учения НАТО превращают Балтийское море в место противостояния

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Балтийское море превращается в новый регион геополитического противостояния из-за военных учений Североатлантического альянса, следует из заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Фото: CreativeCommons

По её словам, НАТО в очередной раз подтвердила, что является агрессивной военной организацией, которая не прекращает поиск противников для оправдания собственного существования, многомиллиардных закупок и "неразберихи на Банковой".

"Ещё один пример так называемого странного поведения, когда некогда мирное Балтийское море стараниями натовцев превращается в ещё один регион геополитического противостояния", — подчеркнула дипломат в ходе брифинга.

Ранее журналисты Financial Times предупредили о планах НАТО организовать в 2024 году самые крупные учения со времён холодной войны. Предварительно, они пройдут в ФРГ, Польше и странах Балтии.

Как пояснил военный эксперт Айтеч Бижев в беседе с Pravda.Ru, НАТО не планирует вступать в открытое противостояние с Россией, а учения нужны альянсу для проверки собственных сил.