Балтийское море превращается в новый регион геополитического противостояния из-за военных учений Североатлантического альянса, следует из заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой.
По её словам, НАТО в очередной раз подтвердила, что является агрессивной военной организацией, которая не прекращает поиск противников для оправдания собственного существования, многомиллиардных закупок и "неразберихи на Банковой".
"Ещё один пример так называемого странного поведения, когда некогда мирное Балтийское море стараниями натовцев превращается в ещё один регион геополитического противостояния", — подчеркнула дипломат в ходе брифинга.
Ранее журналисты Financial Times предупредили о планах НАТО организовать в 2024 году самые крупные учения со времён холодной войны. Предварительно, они пройдут в ФРГ, Польше и странах Балтии.
Как пояснил военный эксперт Айтеч Бижев в беседе с Pravda.Ru, НАТО не планирует вступать в открытое противостояние с Россией, а учения нужны альянсу для проверки собственных сил.
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