Посольство США в Польше попросило СМИ призывать украинцев вернуться домой — небесплатно

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Американское посольство в Польше попросило местные СМИ "агитировать" украинских беженцев вернуться в Незалежную.

Фото: "Refugee from Ukrainian in the train 20220228" by 梁柏堅（表弟） Pakkin Leung is licensed under CC BY 4.0.

Согласно информации, это необходимо для "социального и физического" восстановления страны.

"Отдел общественной дипломатии Генерального консульства США в Кракове стремится содействовать подробному освещению местными и региональными польскими СМИ возвращения украинских семей из Польши на Украину", — говорится в документе.

Примечательно, что за подобную "агитацию" польским СМИ предложили даже грант. Для какой цели именно американцам понадобилось возвращать сбежавших с Украины граждан, не уточняется.