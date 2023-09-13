Американское посольство в Польше попросило местные СМИ "агитировать" украинских беженцев вернуться в Незалежную.
Согласно информации, это необходимо для "социального и физического" восстановления страны.
"Отдел общественной дипломатии Генерального консульства США в Кракове стремится содействовать подробному освещению местными и региональными польскими СМИ возвращения украинских семей из Польши на Украину", — говорится в документе.
Примечательно, что за подобную "агитацию" польским СМИ предложили даже грант. Для какой цели именно американцам понадобилось возвращать сбежавших с Украины граждан, не уточняется.
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