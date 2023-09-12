В Польше пьяный пассажир напал на украинского студента, подрабатывающего таксистом

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Пьяный житель Польши напал в такси на студента с Украины, подрабатывающего частным извозом. Инцидент произошёл 8 сентября в Гданьске. Видео появилось в Telegram-каналах.

Фото: flickr. com

Украинец заявил пассажиру при посадке, что с пивом в машину нельзя. Однако поляк и его друг проигнорировали замечание и сели в авто.

По дороге пассажир, выяснив, что водитель — беженец с Украины, начал его оскорблять.

После нескольких минут препирательств мужчина неожиданно ударил молодого человека по лицу и попытался схватить за шею. Украинец остановился и начал звать на помощь.

Также он успел несколько раз брызнуть в лицо нападавшему из газового баллончика. После этого буйные пассажиры поспешили покинуть салон автомобиля.

Сообщается, что полиция уже задержала поляка, подозреваемого в нападении.