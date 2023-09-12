Пьяный житель Польши напал в такси на студента с Украины, подрабатывающего частным извозом. Инцидент произошёл 8 сентября в Гданьске. Видео появилось в Telegram-каналах.
Украинец заявил пассажиру при посадке, что с пивом в машину нельзя. Однако поляк и его друг проигнорировали замечание и сели в авто.
По дороге пассажир, выяснив, что водитель — беженец с Украины, начал его оскорблять.
После нескольких минут препирательств мужчина неожиданно ударил молодого человека по лицу и попытался схватить за шею. Украинец остановился и начал звать на помощь.
Также он успел несколько раз брызнуть в лицо нападавшему из газового баллончика. После этого буйные пассажиры поспешили покинуть салон автомобиля.
Сообщается, что полиция уже задержала поляка, подозреваемого в нападении.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Стюардессе, которая прыгала по автомобилям в аэропорту, поставлены диагнозы.