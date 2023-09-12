Король Марокко Мухаммед VI решил стать донором крови для пострадавших от разрушительного землетрясения с магнитудой 7,0, сообщает агентство Maghreb Arabe Press.
По данным агентства, во время своего визита в Марракеш, где люди пострадали от стихийного бедствия, король решил сдать свою кровь. На данный момент в больницах региона Марракеш — Сафи находится более 2,1 тысячи человек, из которых 484 получили серьезные травмы.
Ранее агентство сообщало, что несколько тысяч марокканцев из разных уголков королевства выстраиваются в очередь, чтобы помочь своим соотечественникам и стать донорами крови.
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