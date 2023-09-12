В Чили задержаны более 100 человек за участие в беспорядках

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Чилийские правоохранительные органы задержали более 108 человек в связи с проявлениями нарушений общественного порядка, произошедшими во время празднования 50-летия государственного переворота, организованного генералом Аугусто Пиночетом (1915-2006).

Фото: Openverse

По имеющимся данным, с 10 по 11 сентября было зафиксировано 364 случая нарушений общественного порядка по всей стране. В столичном регионе задержали 77 человек. В результате столкновений пострадали 14 полицейских и 8 гражданских лиц.

Замглавы Министерства Внутренних Дел, Мануэль Монсальве, подчеркнул, что официальные памятные мероприятия прошли без происшествий.

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