Чилийские правоохранительные органы задержали более 108 человек в связи с проявлениями нарушений общественного порядка, произошедшими во время празднования 50-летия государственного переворота, организованного генералом Аугусто Пиночетом (1915-2006).
По имеющимся данным, с 10 по 11 сентября было зафиксировано 364 случая нарушений общественного порядка по всей стране. В столичном регионе задержали 77 человек. В результате столкновений пострадали 14 полицейских и 8 гражданских лиц.
Замглавы Министерства Внутренних Дел, Мануэль Монсальве, подчеркнул, что официальные памятные мероприятия прошли без происшествий.
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