Марочко: на Купянском направлении в радиоперехватах звучит английская и польская речь

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Во время боёв в районе населённого пункта Петропавловка на Купянском направлении в ходе радиоперехвата выявлена английская и польская речь. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Фото: Openverse

По словам эксперта, в ходе анализа радиоперехвата можно сделать выводы, что Киев использует отдельные подразделения, которые состоят целиком из западных наёмников, для усиления украинских войск.

Ранее глава медслужбы батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова заявила, что ВСУ несут большие потери на Купянском направлении.