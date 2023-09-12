Украинская армия несёт большие потери. Об этом заявила глава медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова, выступая на форуме YES.
По её словам, в этом нет никакой романтики. А о том, что сейчас происходит на фронте, не пишут в новостях.
Врач добавила, что, находясь на Купянском направлении, она готова была впервые в жизни говорить с любыми людьми ради того, чтобы её батальон остался жить.
"Население очень расслаблено заявлениями о том, что сегодня-завтра будет победа. Её не будет ни сегодня, ни завтра, ни через год. И чтоб она была, нам необходимо мобилизоваться", — заявила Михайлова.
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