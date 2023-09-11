Появилась не подтверждённая пока официально информация об уничтожении пяти боевых самолётов украинской армии на аэродроме Долгинцево близ Кривого Рога. Об этом сообщил в понедельник, 11 сентября, военный журналист Евгений Поддубный в своём Telegram-канале.
Он отметил, что сообщается об уничтожении двух истребителей МиГ-29 и трёх штурмовиков Су-25 ВВС ВСУ.
На территории аэродрома также могли храниться ракеты HARM и несколько ударных беспилотников, добавил репортёр.
По словам военкора, официальные ресурсы Киева признали удары ВКС РФ по своей инфраструктуре в Днепропетровской области. Речь в частности идёт о ракетах Х-59, которые украинская ПВО перехватить не в силах.
Ранее военкор Александр Сладков предположил, когда начнётся наступление ВС РФ в зоне СВО.
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