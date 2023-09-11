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Handelsblatt: на Западе в кулуарах пессимистично оценивают итоги наступления ВСУ

1:07
Мир

Западные политики за закрытыми дверями пессимистичнее, чем на публике, оценивают результаты наступления украинских войск, пишет Handelsblatt, ссылаясь на собственные источники.

Handelsblatt: на Западе в кулуарах пессимистично оценивают итоги наступления ВСУ
Фото: openverse.org

По информации издания, Запад с осторожностью воспринял новость о том, что ВСУ якобы прорвали первую оборонительную линию ВС РФ на одном из участков боевых действий. Отмечается, что широкий прорыв Украины, на который надеялись западные дипломаты, не произошёл, следовательно, Киев не смог изменить течение конфликта в свою пользу.

"За закрытыми дверями оценки более пессимистичные", — сказано в публикации.

Как подчеркнули источники издания, контрнаступлением недовольны и граждане Украины, и западные партнёры киевского режима. Несмотря на продвижение ВСУ у населённого пункта Работино, общая ситуация для Украины характеризуется как напряжённая, сообщает Handelsblatt.

Уточняется, что в холодный период Киеву не удастся перейти к масштабным наступательным операциям.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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