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Чемпион Fight Nights Минеев высказался про релокантов: по ним должны работать очень жёстко

0:59
Мир

Чемпион Fight Nights Владимир Минеев прокомментировал своё отношение к "беглецам" из России на фоне спецоперации. Боец сам недавно вернулся из зоны СВО и заявил, что с людьми, которые разрушали страну изнутри, и продолжают это делать за границей, необходимо работать "жёстко".

Чемпион Fight Nights Минеев высказался про релокантов: по ним должны работать очень жёстко
Фото: openverse

Минееву дали в части отпуск, а после он вернётся обратно на фронт. По словам бойца, люди, которые предали Россию, не должны вернуться.

"Ну какое у меня должно быть отношение к ним? Считаю, что по ним должны работать очень жёстко и разбираться с ними там, где они находятся. Допустим, как было в Советском Союзе, — пояснил чемпион "Известиям". — Я же не говорю, что они должны быть убиты, размазаны, что их нужно закопать. Нужно сделать так, чтобы они не составляли угрозу".

Как подчеркнул чемпион, такие люди должны ответить за свои действия, чтобы Россия оставалась "целостной" страной.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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