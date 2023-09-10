Шольц считает, что коллеги по G20 понимающе отнеслись к его появлению с повязкой на глазу

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Канцлер Германии Олаф Шольц поделился, что все участники саммита G20 в Нью-Дели с пониманием отнеслись к его появлению с черной повязкой на правом глазу. В интервью телеканалу Welt он упомянул, что "все подумали, что это выглядело очень хорошо". Шольц далее заявил, что большинство участников выразили солидарность и пожелали ему скорейшего выздоровления.

Фото: openverse

65-летний политик получил травму примерно за неделю до саммита, когда упал во время пробежки в Потсдаме. В то время ему оказали первую помощь сотрудники его службы безопасности. 4 сентября Шольц опубликовал первую фотографию после своей травмы, и с тех пор он носит черную повязку на правом глазу во время публичных мероприятий.

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