Asia Times: США совершили огромную ошибку, дав $32 миллиарда на военные корабли

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Ставка ВМС Соединённых Штатов на большие флотилии боевых кораблей означает, что Пентагон намерен использовать устаревшие стратегии, которые приведут к провалу.

Фото: Openverse

Американский флот получил $32 млрд на постройку новых судов, то есть Минобороны США намеревается раздуть флот. В Вашингтоне не думают, каких денег будет стоит содержание подобной армады, отметил обозреватель Габриэль Гонрада.

Таким образом, добавил он, в Пентагоне надеются добиться паритета с Китаем перед возможным тихоокеанским конфликтом.

"Громоздкие военные корабли непригодны для современной войны. Им придётся либо приблизиться к Китаю, где их поразят китайские ракеты, либо оставаться расстоянии сотен километров, что усложняет задачу для флота", — пишет Гонрада в издании Asia Times.

Аналитик также напомнил, что у КНР имеется 13 военно-морских верфей, каждая из которых мощнее, чем все семь военно-морских верфей США вместе взятые.