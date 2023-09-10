Ставка ВМС Соединённых Штатов на большие флотилии боевых кораблей означает, что Пентагон намерен использовать устаревшие стратегии, которые приведут к провалу.
Американский флот получил $32 млрд на постройку новых судов, то есть Минобороны США намеревается раздуть флот. В Вашингтоне не думают, каких денег будет стоит содержание подобной армады, отметил обозреватель Габриэль Гонрада.
Таким образом, добавил он, в Пентагоне надеются добиться паритета с Китаем перед возможным тихоокеанским конфликтом.
"Громоздкие военные корабли непригодны для современной войны. Им придётся либо приблизиться к Китаю, где их поразят китайские ракеты, либо оставаться расстоянии сотен километров, что усложняет задачу для флота", — пишет Гонрада в издании Asia Times.
Аналитик также напомнил, что у КНР имеется 13 военно-морских верфей, каждая из которых мощнее, чем все семь военно-морских верфей США вместе взятые.
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