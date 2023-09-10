Соединёнными Штатами управляет не Джо Байден, настоящая власть у человека контролирующего его телесуфлер, заявил американский предприниматель Илон Маск.
"Настоящий президент — тот, кто контролирует телесуфлер", — написал бизнесмен на своей странице в соцсети.
Таким образом он ответил на призыв республиканца Боба Маккобба, который обвинил в "абсолютной некомпетентности" человека, управляющего Байденом, и призвал объявить "импичмент" не главе Белого дома, а именно теневому правителю.
Раннее военный эксперт в беседе с Pravda.Ru отметил, что многие политологи напрасно продвигают идею о скором согласии президента Украины Владимира Зеленского подписать капитуляцию. Он уверен, что пойти на такой шаг Киеву не позволят Соединенные Штаты.
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