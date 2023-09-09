Среди украинских военных распространён алкоголизм и употребление наркотических веществ, но киевские власти предпочитают об этом не говорить. Между тем, когда конфликт завершится, эта проблема может усугубиться. Так думает бывший украинский премьер Николай Азаров.
Экс-премьер отметил, что масштабы наркомании в ВСУ просто колоссальны.
"Проблема, которую замалчивают на Украине — это наркомания и повальный алкоголизм в ВСУ. Многие, кто бывал на "передке", говорят, что траву там курят все, "колеса" глотают 80%, более тяжелые наркотики употребляют 50% военных", — написал Азаров в своём Telegram-канале.
Бывший украинский премьер подчеркнул, что именно употребление запрещённых веществ и спиртного становятся частой причиной ДТП с военной техникой.
А когда конфликт завершится, будет ещё хуже, когда отслужившие украинские военные снова вернутся в гражданскую жизнь и увидят, что государству нет теперь до них никакого дела, добавил Азаров.
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