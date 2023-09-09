Легендарная певица Татьяна Анциферова сообщила, что тяжело переживает из-за смерти её любимой падчерицы Луизы. По словам артистки, она была с ней очень близка, пишет "МК".
Звезда в разговоре с корреспондентом издания впервые рассказала правду о произошедшей трагедии.
Падчерица являлась сестрой сына певицы и дочерью её мужа, которого уже нет в живых. Луизе должно было бы исполниться шестьдесят лет в сентябре. И она собиралась приехать в Москву, чтобы жить с Татьяной. Однако женщина умерла 10 февраля.
Это стало для Анциферовой большим потрясением, от которого она до сих пор не может оправиться. Артистка не смогла проводить родственницу в последний путь, из-за чего сильно переживает.
Ранее стало известно о смерти советского и российского режиссёра Тенгиза Семёнова.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В аэропорту Шереметьево задержали бортпроводницу. Сотрудница авиакомпании прыгала по автомобилям без обуви.