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Певица Татьяна Анциферова рассказала о смерти падчерицы в Харькове

0:54
Мир

Легендарная певица Татьяна Анциферова сообщила, что тяжело переживает из-за смерти её любимой падчерицы Луизы. По словам артистки, она была с ней очень близка, пишет "МК".

Певица Татьяна Анциферова рассказала о смерти падчерицы в Харькове
Фото: brooklyn-church.org

Звезда в разговоре с корреспондентом издания впервые рассказала правду о произошедшей трагедии.

Падчерица являлась сестрой сына певицы и дочерью её мужа, которого уже нет в живых. Луизе должно было бы исполниться шестьдесят лет в сентябре. И она собиралась приехать в Москву, чтобы жить с Татьяной. Однако женщина умерла 10 февраля.

Это стало для Анциферовой большим потрясением, от которого она до сих пор не может оправиться. Артистка не смогла проводить родственницу в последний путь, из-за чего сильно переживает.

Ранее стало известно о смерти советского и российского режиссёра Тенгиза Семёнова.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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