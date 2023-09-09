Певица Татьяна Анциферова рассказала о смерти падчерицы в Харькове

0:54 Your browser does not support the audio element. Мир

Легендарная певица Татьяна Анциферова сообщила, что тяжело переживает из-за смерти её любимой падчерицы Луизы. По словам артистки, она была с ней очень близка, пишет "МК".

Фото: brooklyn-church.org

Звезда в разговоре с корреспондентом издания впервые рассказала правду о произошедшей трагедии.

Падчерица являлась сестрой сына певицы и дочерью её мужа, которого уже нет в живых. Луизе должно было бы исполниться шестьдесят лет в сентябре. И она собиралась приехать в Москву, чтобы жить с Татьяной. Однако женщина умерла 10 февраля.

Это стало для Анциферовой большим потрясением, от которого она до сих пор не может оправиться. Артистка не смогла проводить родственницу в последний путь, из-за чего сильно переживает.

Ранее стало известно о смерти советского и российского режиссёра Тенгиза Семёнова.