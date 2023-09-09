Forbes: датские власти обучают украинцев на музейных танках Leopard 1A5

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Чтобы обучить украинских боевиков управляться с немецкими танками Leopard 1A5, власти Дании позаимствовали машины в музее, сообщают СМИ.

Фото: kyivpost.com

Дания списала последний немецкий танк с собственного вооружения ещё в 2005 году, чтобы заменить на более новые модели. Однако, тренировать украинцев решили на старых машинах, которые уже несколько лет стоят в музее.

"Одно дело предоставить украинским военным силам кучу излишков танков. Другое дело — привести старые танки в рабочее состояние и обучить экипажи управлять ими, особенно после того, как танки пролежали на хранении 19 лет, — пишет аналитик Forbes Дэвид Экс. — Они нуждались в ремонте. Поэтому консорциум обратился за помощью… к датским музеям".

Всего музеи предоставили для обучения украинцев шесть танков, которые были в рабочем состоянии, чтобы "немедленно" начать обучение танкистов из Незалежной.