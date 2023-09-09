Администрация президента США Джо Байдена и Пентагон пока не приняли решение об отправке Украине дальнобойных ракет ATACMS.
Как сообщили в американском военном ведомстве, в ближайшее время об отправке снарядов киевскому режиму объявлено не будет.
"Решение о том, предоставлять ли Украине ATACMS, пока ещё не принято, и сегодня не будет объявления о помощи в безопасности", — сообщили в Пентагоне РИА Новости.
Однако в ведомстве подчеркнули, что Штаты близки к положительному решению.
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