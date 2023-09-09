В США пока не приняли решение об отправке дальнобойных ракет ATACMS Украине

0:35 Your browser does not support the audio element. Мир

Администрация президента США Джо Байдена и Пентагон пока не приняли решение об отправке Украине дальнобойных ракет ATACMS.

Фото: "White House" by Seansie is licensed under CC BY 2.0.

Как сообщили в американском военном ведомстве, в ближайшее время об отправке снарядов киевскому режиму объявлено не будет.

"Решение о том, предоставлять ли Украине ATACMS, пока ещё не принято, и сегодня не будет объявления о помощи в безопасности", — сообщили в Пентагоне РИА Новости.

Однако в ведомстве подчеркнули, что Штаты близки к положительному решению.