Арестович* рассказал анекдот про украинских патриотов

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Алексей Арестович* рассказал о патриотах на Украине, которые переходят на русский язык.

Фото: https://search.creativecommons.org/

Украинский военный аналитик объяснил, как проходят подавляющее число встреч "профессиональных патриотов" в Незалежной.

Он отметил, что встречи патриотично настроенных украинцев начинаются с одной и той же фразы.

"Москаль в серед нас немає? Ну тогда давайте по-русски", — поделился анекдотом бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Ранее Алексей Арестович* посоветовал Украине равняться на Одессу.

*Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.