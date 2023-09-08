Алексей Арестович* рассказал о патриотах на Украине, которые переходят на русский язык.
Украинский военный аналитик объяснил, как проходят подавляющее число встреч "профессиональных патриотов" в Незалежной.
Он отметил, что встречи патриотично настроенных украинцев начинаются с одной и той же фразы.
"Москаль в серед нас немає? Ну тогда давайте по-русски", — поделился анекдотом бывший помощник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Ранее Алексей Арестович* посоветовал Украине равняться на Одессу.
*Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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