Your browser does not support the audio element.

Большинство мобилизованных в рядах ВСУ страдают от различных заболеваний, в частности, от диабета. Об этом сообщил украинский военнопленный Владимир Кутовой.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.