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Пленный ВСУ рассказал, что его сослуживцы "все больные"

1:12
Мир

Большинство мобилизованных в рядах ВСУ страдают от различных заболеваний, в частности, от диабета. Об этом сообщил украинский военнопленный Владимир Кутовой.

Пленный ВСУ рассказал, что его сослуживцы "все больные"
Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Пленный уточнил, что он сдался россиянам возле села Работино в Запорожской области, когда его и его однополчан просто "зажало".

Кутовой рассказал РИА Новости, что моральный дух украинских военных находится на крайне низком уровне, и он сам это хорошо чувствует. Все ВСУшники, по его словам, очень сильно устали, а кроме того, страдают от болезней, от гипертонии и диабета, который никто им лечить не собирается.

"Все больные, у многих есть диабет. Болезни сказываются. У меня давление большое. Я как-то пошел в медблок, а мне дали пару таблеток. Разве это лечение?" — поинтересовался пленный.

Кутовой добавил, что его и его сослуживцев обещали разместить на постах на мостах, а в итоге бросили к Работино, в "мясной штурм". Однако при первой возможности украинец решил сдаться в плен к русским, потому что они оказывают медицинскую помощь.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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