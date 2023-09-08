Большинство мобилизованных в рядах ВСУ страдают от различных заболеваний, в частности, от диабета. Об этом сообщил украинский военнопленный Владимир Кутовой.
Пленный уточнил, что он сдался россиянам возле села Работино в Запорожской области, когда его и его однополчан просто "зажало".
Кутовой рассказал РИА Новости, что моральный дух украинских военных находится на крайне низком уровне, и он сам это хорошо чувствует. Все ВСУшники, по его словам, очень сильно устали, а кроме того, страдают от болезней, от гипертонии и диабета, который никто им лечить не собирается.
"Все больные, у многих есть диабет. Болезни сказываются. У меня давление большое. Я как-то пошел в медблок, а мне дали пару таблеток. Разве это лечение?" — поинтересовался пленный.
Кутовой добавил, что его и его сослуживцев обещали разместить на постах на мостах, а в итоге бросили к Работино, в "мясной штурм". Однако при первой возможности украинец решил сдаться в плен к русским, потому что они оказывают медицинскую помощь.
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