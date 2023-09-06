По рассказам украинских военнопленных, командование заставляет их подписывать согласие о том, что они "добровольно" позволяют не забирать их тела с поля боя в случае гибели. Это делается для того, чтобы украинские власти могли не выплачивать положенную в таком случае компенсацию родным убитых.
Об этом сообщили представители СК РФ. Там рассказали, что эти бумаги солдаты ВСУ подписывали заранее и намеренно.
Российские военные могли убедиться в этом лично, обнаруживая вблизи оставленных позиций ВСУ "захоронения погибших военных без погребения". При этом, как добавляют сами украинские пленные, раненых и убитых ВСУшников с поля боя никто не эвакуирует.
В ведомстве указали, что это только один из примеров произвола, который царит сейчас в рядах ВСУ.
"В ходе допросов задержанные военнослужащие ВФУ [вооруженных формирований Украины] рассказывают о неоказании помощи раненым, угрозах со стороны командиров о немедленном расстреле в случае оставления боевой позиции", — сказали в СК РФ.
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