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СК: украинские военные вынуждены соглашаться, что их тела не будут забирать с поля боя

1:10
Мир

По рассказам украинских военнопленных, командование заставляет их подписывать согласие о том, что они "добровольно" позволяют не забирать их тела с поля боя в случае гибели. Это делается для того, чтобы украинские власти могли не выплачивать положенную в таком случае компенсацию родным убитых.

СК: украинские военные вынуждены соглашаться, что их тела не будут забирать с поля боя
Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщили представители СК РФ. Там рассказали, что эти бумаги солдаты ВСУ подписывали заранее и намеренно.

Российские военные могли убедиться в этом лично, обнаруживая вблизи оставленных позиций ВСУ "захоронения погибших военных без погребения". При этом, как добавляют сами украинские пленные, раненых и убитых ВСУшников с поля боя никто не эвакуирует.

В ведомстве указали, что это только один из примеров произвола, который царит сейчас в рядах ВСУ.

"В ходе допросов задержанные военнослужащие ВФУ [вооруженных формирований Украины] рассказывают о неоказании помощи раненым, угрозах со стороны командиров о немедленном расстреле в случае оставления боевой позиции", — сказали в СК РФ.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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