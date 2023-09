Your browser does not support the audio element.

По рассказам украинских военнопленных, командование заставляет их подписывать согласие о том, что они "добровольно" позволяют не забирать их тела с поля боя в случае гибели. Это делается для того, чтобы украинские власти могли не выплачивать положенную в таком случае компенсацию родным убитых.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.